Im ostafrikanischen Krisenstaat Somalia hat das US-Militär nach eigenen Angaben etwa 30 Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet. Der Angriff sei am Freitag rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Mogadischu in der Nähe der Stadt Galcad erfolgt, teilte die für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Africom) am Samstag mit .