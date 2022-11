Wahrscheinlich fand das Virus so auch seinen Weg in die Metropole Kampala: Ein Mann aus Zentraluganda floh aus der staatlich angeordneten Isolation, er war Kontaktperson seines infizierten Bruders. Der 45-Jährige suchte Rat bei einem sogenannten »witch doctor«, einem spirituellen Heiler. Doch als sich sein Zustand weiter verschlechterte, brachten ihn Angehörige – unter falschem Namen – in ein Krankenhaus in Kampala, wo er kurz darauf verstarb. Ein anderer Patient, der aus den schwer betroffenen Regionen des Landes in die Hauptstadt gereist war, steckte laut Stadtverwaltung 13 Kontaktpersonen in Kampala an.