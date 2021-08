Ultrakonservativer Ebrahim Raisi Irans neuer Präsident vereidigt

Der oberste Führer Ajatollah Ali Khamenei hat die Wahl von Ebrahim Raisi zum neuen Staatspräsidenten bestätigt. Der Geistliche kündigte an, die Lebensbedingungen in Iran »nicht an den Willen von Ausländern zu binden«.