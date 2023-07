Ecuador 2700 Sicherheitskräfte stürmen Gefängnis nach tagelangem Aufstand

Nach Aufständen und tagelangen Kämpfen in einem Gefängnis in Ecuador sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 18 Insassen getötet worden. Außerdem seien »elf Menschen einschließlich eines Beamten verletzt worden«, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Rund 2700 Sicherheitskräfte stürmten demnach die Anlage in der Hafenstadt Guayaquil am Dienstag, um die »Kontrolle zurückzuerlangen«.