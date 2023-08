Nach tödlichen Schüssen auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio in Ecuador hat Präsident Guillermo Lasso den Ausnahmezustand für das Land verhängt. Die Maßnahme werde 60 Tage gelten, kündigte er nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts in der Nacht zum Donnerstag in einer TV-Ansprache an.