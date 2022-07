Seit 18 Tagen hatten indigene Gruppen in Ecuador gegen soziale Missstände in dem Land protestiert – nun beenden sie ihren Generalstreik. Auf Vermittlung der Bischofskonferenz des südamerikanischen Landes unterzeichneten Vertreter der Regierung und der Indigenen-Verbände eine gemeinsame Erklärung. Leonidas Iza, Chef der Indigenen-Organisation Conaie, und Regierungsvertreter Francisco Jiménez unterzeichneten in Quito ein Abkommen, das unter anderem ein »Ende der Mobilisierungen« und eine Senkung der Kraftstoffpreise um 15 US-Cents vorsieht.