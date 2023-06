Staatskrise in Ecuador Präsident Lasso will bei Neuwahlen nicht wieder antreten

Er reagiert per Dekret, gleichzeitig steckt Ecuadors konservativer Staatschef mitten in einem Amtsenthebungsverfahren. Nun kündigt Guillermo Lasso an: Bei den vorgezogenen Neuwahlen im August werde er nicht kandidieren.