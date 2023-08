Lasso hatte im April die Waffengesetze gelockert und den Bürgern das Tragen von Waffen erlaubt. Ecuador kämpft mit Kriminalität und alltäglicher Gewalt. Allein in den Gefängnissen wurden bei Auseinandersetzungen Hunderte Häftlinge getötet. Die Regierung macht dafür vor allem die Drogenkartelle verantwortlich.

Erst Ende Juli hatte sich in der Hafenstadt Guayaquil ein Geiseldrama ereignet. Nach Aufständen und tagelangen Kämpfen in einem Gefängnis wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens 18 Insassen getötet. Außerdem seien »elf Menschen einschließlich eines Beamten verletzt worden«, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Rund 2700 Sicherheitskräfte stürmten demnach die Anlage in Guayaquil um die »Kontrolle zurückzuerlangen«.