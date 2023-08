Ermordeter Präsidentschaftskandidat Umweltaktivistin wird Nachfolgerin von Villavicencio in Ecuador

Lasso machte Mitglieder der Organisierten Kriminalität für den Mord verantwortlich. Der einflussreiche Bandenchef »Fito«, der Villavicencio mit dem Tod gedroht haben soll, wurde am Samstag in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Rund 4000 Angehörige von Armee und Polizei beteiligten sich an dem Einsatz in einem Gefängnis in Guayaquil im Südwesten des Landes.