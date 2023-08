Aussichtsreicher Kandidat

Bei den für 20. August angesetzten Präsidentschaftswahlen hätte Villavicencio Umfragen zufolge gute Chancen gehabt, in die Stichwahl zu kommen. In der Wählergunst lag er demnach an zweiter Stelle – obwohl oder gerade weil er zum ersten Mal für das Amt des Präsidenten kandidierte. Sein Versprechen: Ein Ende der Korruption und ein entschiedener Kampf gegen die Verbrecherbanden, die unter anderem den Drogenhandel in Ecuador kontrollierten. »Wir müssen diese Mafia unterwerfen«, forderte er im Fernsehen. Wenige Stunden später starb er im Kugelhagel, kurz nach einer Wahlkampfveranstaltung.