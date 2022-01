Ein Jahr nach dem Sturm auf das US-Kapitol Es kann noch schlimmer kommen

, Washington Ein Kommentar von Roland Nelles

In den USA wächst die Angst vor mehr politischer Gewalt. Die Verantwortung dafür tragen Donald Trump und die Republikaner. Sie sind dabei, den demokratischen Konsens aufzukündigen – und bringen so das ganze Land in Gefahr.