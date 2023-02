Kiew, Februar 2023. Immer wieder wird Luftalarm ausgerufen, ein Jahr nach Kriegsbeginn gehen die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt routiniert in die U-Bahnstation – die als Schutzraum dient. SPIEGEL-Krisenreporter Thore Schröder ist zum sechsten Mal binnen eines Jahres im Land. Er beobachtet die veränderte Lage in der Stadt.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Im Herbst gab es die ersten großen russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur, und es kam zu Stromausfällen, und auch das Heizungssystem war betroffen davon. Im Winter, jetzt, ungefähr ein Jahr nach Beginn der Invasion, haben sich die Menschen hier ein Stück weit eingerichtet in diesen neuen Verhältnissen. Das heißt, sie leben mit der Sperrstunde, sie leben mit den Stromausfällen, und sie leben auch mit der wirtschaftlichen Unsicherheit.«

Kiew / Juni 2022

Dabei fühlte sich die Stadt im vergangenen Jahr phasenweise an wie eine ganz normale europäische Metropole – allerdings auch damals mit Sperrstunde. Einhundert Tage nach Kriegsbeginn filmte Thore Schröder die sommerliche Atmosphäre auf den Straßen und in den Parks, es herrschte eine lang ersehnte Ruhe. Diese hielt aber nur kurz an: Genau zwei Tage später, am Tag 102 nach Kriegsbeginn, eilte er zum Schauplatz des nächsten Raketenangriffs.

Darnyzkij bei Kiew / Juni 2022



Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Wir waren vor Ort und erlebten dort sehr nervöse Rettungs- und Sicherheitskräfte und sprachen auch mit Anwohnern, die ebenfalls sehr nervös waren, weil sie aus dieser neuen Normalität im Prinzip herausgerissen wurden.«

Fast sechs Monate verbrachte SPIEGEL-Reporter Thore Schröder im vergangenen Jahr in der Ukraine, in allen Ecken des Landes.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Zum ersten Mal kam ich hier an, in der zweiten Märzwoche, damals in eine fast entvölkerte Stadt, und wir hörten über Wochen den Geschützdonner aus den Vororten, wo gekämpft wurde. Anfang April kamen wir dann in diese Vororte, also in Irpin, Butscha und Borodjanka und wir konnten sehen, was da die Russen angerichtet hatten an Tod und Zerstörung.«

Im Frühjahr dokumentierte Schröder wieder und wieder die flächendeckende Zerstörung der Städte – wie hier in der Nähe von Tschernihiw, nördlich von Kiew. Eine Stadt, die für die russischen Truppen strategisch wichtig war bei ihrem Vormarsch. Während der vierwöchigen Belagerung griff die russische Armee hier gezielt die Zivilbevölkerung an.

Tschernihiw / April 2022

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Wir haben Menschen in ihren Wohnblöcken getroffen, die unter Beschuss genommen wurden. Wir haben Überlebende getroffen, und wir haben auch den Ort besucht, wo Flüchtende, wo Flüchtlinge, die über eine Fußgängerbrücke entkommen waren, dann mit Streumunition belegt wurden.«

Alltag im Krieg, mitten in Europa.

Irpin / März 2022

Irpin, einer der Vororte Kiews, wurde im März zum Schauplatz von erbitterten Kämpfen und einer darauffolgenden Fluchtbewegung. Fotografin Johanna Maria Fritz war vor Ort, als die letzten Bewohner zu Fuß über die Reste der einzigen Brücke ihr Zuhause verließen.

Irpin / Februar 2023

Jetzt kehrt Thore Schröder nach Irpin zurück. Die zerstörte Brücke wird zu einem Mahnmal umfunktioniert, direkt daneben entsteht eine neue Verbindung. Der SPIEGEL-Reporter besichtigt den Wiederaufbau in dem Vorort. In diesem zum Teil zerstörten Mehrfamilienhaus wohnen in den unteren Stockwerken bereits wieder Menschen – doch die oberen Etagen sind noch eine einzige Baustelle. Die Bauarbeiter zeigen, wo überall Geschosse eingeschlagen sind.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Da ist ne Bombe da ist ne Bombe, und da, und da – und da hinten auch, ne? «

Auch knapp elf Monate nach dem Abzug der russischen Armee ist die Zerstörung hier noch allgegenwärtig: Die Häuser sind teils verbrannt – und von Granateinschlägen durchlöchert.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Der Chefarchitekt der Stadt, hat uns vor wenigen Tagen erzählt, dass eigentlich eine Milliarde Dollar benötigt wird für den kompletten Wiederaufbau der Stadt. Allerdings steht der Verwaltung hier nur ein Bruchteil davon zur Verfügung, und deswegen benötigen die Bewohner Spenden auch von Privatpersonen und von vielen internationalen Stiftungen. Und dieser Wiederaufbau, der ist dringend nötig. Nicht nur kehren die Bewohner der Stadt zurück, sondern es drängen auch immer mehr Flüchtlinge aus dem Osten und aus dem Süden des Landes hierher, also aus den Gebieten, wo gekämpft wird oder wo jetzt eben die Russen sind.«



Wie hier in Bachmut im Donbass. Das wohl am härtesten umkämpfte Gebiet im Osten der Ukraine – hier kämpfen die ukrainischen Truppen gegen Tausende Wagner-Söldner und russische Soldaten. Die russische Offensive nimmt stündlich an Härte zu. SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter fuhr drei Wochen lang fast täglich in die Stadt. Hier seine Eindrücke von Anfang Februar:

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Hier in Bachmut, wo immer noch 6000 Menschen, im wesentlichen Rentner ausharren, wo man ansonsten nur Soldaten begegnet, hat man das Gefühl, die Leute werden langsam, verlieren ihren Verstand vor Angst. Soldaten kämpfen, Soldaten sterben in großer Zahl. Soldaten haben zu viel Angst manchmal zu kämpfen, drehen durch.«

Einige harren geradezu stoisch in Bachmut aus – wie dieser Feuerwehrmann, der dem SPIEGEL-Team erzählt, dass er in der Stadt bleibe, obwohl seine Kollegen bereits gegangen sind und den letzten Löschwagen mitgenommen haben. Diejenigen, die ihre Heimat nicht verlassen haben, kümmern sich um das Wenige, was bleibt.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Wir haben eine Woche lang die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des letzten und einzigen Bestattungsinstituts von Bachmut begleitet. Und wo wir hier stehen, das war der Leichenwagen des Bestattungsunternehmens, der vor fünf Tagen nachts von einer Grad-Rakete getroffen wurde. Aber die fünf Männer und eine Frau, die hier arbeiten, weigern sich zu gehen, weil sie sagen, einer muss sich doch kümmern um die Alten, die sterben, und man habe doch einen Anspruch darauf, dass man in Würde begraben wird auf dem letzten Friedhof, der noch zugänglich ist, und sie wollen nicht gehen.«

Vor fast einem Jahr reiste Christoph Reuter zum ersten Mal in das Kriegsgebiet mitten in Europa.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Wir sind damals am 28. Februar in die Ukraine gekommen. Und es war ein verwirrtes Land. In Kiew herrschte Angst, kaum Autos waren auf der Straße, niemand wusste, ob die russischen Truppen nicht in kürzester Zeit die Hauptstadt umzingeln würden, ob sie weiter ins Land eindringen würden.«

Trostjanez



Christoph Reuter hat das Eindringen der russischen Truppen ins Land beobachtet und dokumentiert.

Charkiw



Er hat miterlebt, wie Menschen Abschied nehmen von ihren Geliebten, die Opfer des Angriffskriegs wurden.

Kramatorsk



Wenige Stunden nach dem Raketenanschlag auf den Bahnhof von Kramatorsk im vergangenen April, war er mit seinem Kameramann an dem verwüsteten Ort.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL; 8. April 2022:

»Wir haben an dem Vorplatz des Bahnhofs noch die Überreste einer meterlangen Rakete gesehen. Innendrin sehen wir noch Blutlachen, das Gepäck der Menschen, Kinderspielzeug, das herumliegt, die letzten Habseligkeiten, die die Leute mitnehmen wollten. Das ist nichts als Terror, was hier passiert.«

Wer den Angriff überlebt hat, ist traumatisiert. Auch für einen erfahrenen Reporter wird dieser Moment zum Anlass, das Erlebte ins Verhältnis zu setzen:

Christoph Reuter, DER SPIEGEL; April 2022:

»Ich habe in den letzten 30 Jahren auch über Kriege berichtet. Ich habe erlebt, wie es aussieht, wenn ein Al-Qaida-Selbstmordattentäter sich auf einer Straßenkreuzung im Irak sprengt. Ich habe 2014 gesehen, was eine Fassbombe der syrischen Luftwaffe anrichtet in einer Gruppe von Tagelöhnern in Aleppo. Aber so etwas, dass eine europäische Regierung eine Rakete mit Splittergefechtskopf mitten in einen Bahnhof voller wartender Zivilisten feuert, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob man in Deutschland wirklich schon begriffen hat, welche Taktung des Grauens, welcher Horror hier in der Ukraine geschieht.«

Bachmut



Ein Jahr später ist das Land vor allem im Süden und Osten stark zerstört, wie hier in Bachmut – wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stadt von russischen Truppen endgültig eingekesselt wird. Zehn, 15 Kilometer weiter hinter der Front, wo fortwährend geschossen und bombardiert wird, gibt es bereits die ersten Tankstellen, die – ganz normal – Benzin verkaufen.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL:

»Nochmal zehn Kilometer weiter gibt es einen Supermarkt, dessen Kassiererinnen zwar Angst haben, aber wo es Heidelbeeren aus Chile gibt, Mangos, das volle Sortiment. Die Lieferungen funktionieren, das ganze Land funktioniert trotz der Angriffe auf die Infrastruktur. Man hat das Gefühl, die Post funktioniert besser als in Deutschland, die Züge fahren pünktlich. Der Rest des Landes steckt eine irre Energie darein, normal zu bleiben, zu funktionieren. Das häufigste Wort, was man von Ukrainern hört und Ukrainerinnen, wenn man sie fragt, ja, wie ist denn die Lage, ist: »normalna«! Alles ist normal, es geht schon irgendwie, wir machen weiter. Das fühlt sich in den ersten Tagen, wenn man hier ist, fast surreal an – und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass mit jedem Kilometer, den man näher im Donbass an die Front fährt, es gefährlicher wird, wirklich gefährlich wird. Während in der Etappe 10, 20, 30 Kilometer weiter dahinter Leute Normalität aufrechterhalten.«

Diesen Versuch macht man auch im Süden des Landes, in Odessa: Die Stadt der Kultur am Schwarzen Meer wagt Ende Januar einen Neubeginn: Vorhang auf für eine Premiere - Kunst gegen den Krieg. SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic reiste zuletzt Mitte Februar in die Hafenmetropole.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Heute sieht es hier in Odessa wieder ganz anders aus als zu Kriegsbeginn. Die Straßen, Plätze und Parks sind wieder belebt, die Cafés und Geschäfte haben wieder geöffnet. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Anfang März vergangenen Jahres, als wir das erste Mal hier waren, waren die Straßen komplett verwaist.«

Damals bereiteten sich die Bewohner von Odessa auf einen russischen Angriff aus allen Richtungen vor: über das Schwarze Meer, aus dem Osten und aus Transnistrien im Westen. SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic dokumentierte die Vorbereitungen.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Hier werden wirklich Sandsäcke aufgefüllt, alles wird verbarrikadiert. Wir waren gerade beim Bürgermeister, der sagte uns, dass sich die Stadt bereit macht für eine russische Einkesselung.«

Siebenmal war Sarovic seit Kriegsbeginn in der Ukraine, insgesamt ein halbes Jahr lang berichtete er aus dem Land. Auf dem Handy: Fotos aus verschiedenen Ecken des Kriegsgebietes, etwa der Südukraine. In der Region Cherson dokumentierte Sarovic die zerstörte Infrastruktur. Im Osten, im Donbass, war er dabei, als die ukrainischen Behörden mutmaßliche Kriegsverbrechen untersuchten.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Die Einsatzkräfte haben jetzt hier die ersten Gräber geöffnet, die ersten Leichen rausgeholt. Es ist ein stechender, wirklich die Sinne betäubender Gestank hier.«

Neben dem Grauen gab es im Kriegsjahr aber auch einzelne Momente der Hoffnung – wie im November, nach der ukrainischen Rückeroberung von Cherson.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Es ist ein großes Aufatmen hier in Cherson. Der Platz hier im Stadtzentrum versinkt in den Nationalfarben, in blau und gelb, die Menschen laufen mit Freudentränen in den Augen durch die Stadt. Die Soldaten können eigentlich keine zwei Meter laufen, ohne dass sich jemand auf sie stürzen würde. Man bekommt einen kleinen Eindruck davon, was die Leute hier während der Besatzung durchgemacht haben müssen.«

Inzwischen wurden die russischen Truppen auf die Ostseite des Flusses Dnipro zurückgedrängt. - Auch in Odessa glauben die Menschen nicht, dass es in absehbarer Zeit einen russischen Vorstoß auf die Stadt geben wird. Es herrscht vermeintliche Ruhe in der Hafenstadt.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Von einer Rückkehr zur Normalität kann aber nicht die Rede sein. Die Stadt hat heute andere Probleme. Die Bewohner verbringen viel Zeit ohne Strom. Vor den Geschäften rattern hier die Generatoren tagsüber, viele Ampeln bleiben aus, es wird rationiert - eine Folge der russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf Umspannwerke und auf das Stromnetz.«

Die Anspannung in Odessa zeigte sich auch an dieser nächtlichen Aktion Ende Dezember... Nach einer Bürgerbefragung hatte Stadtverwaltung entschieden, das Denkmal von Katharina der Großen zu entfernen. Die Statue der russischen Kaiserin und Mitbegründerin der Hafenstadt war einst Wahrzeichen Odessas, mitten im Stadtzentrum. Wo früher die Kaiserin thronte, weht jetzt die ukrainische Flagge.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Auch das zeigt, welche Klüfte der russische Angriffskrieg zwischen die beiden Länder gerissen hat: Odessa ist weit überwiegend russischsprachige Stadt. Die Stadt war Russland lange kulturell zugewandt, sehr eng verwoben mit Russland. Das hat der Krieg geändert.«

Bei der Opernpremiere Ende Januar wurde bereits eine andere »Katerina« besungen, basierend auf dem gleichnamigen Gedicht des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko.

Zurück in Kiew, in den Vororten. Auch hier zeigt sich: Die Herausforderungen sind nicht nur materieller Natur. Nach einem Jahr Ausnahmezustand begegnet dem Reporter Thore Schröder in der Ukraine -eine zwiegespaltene Stimmung.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Ich stelle bei den Menschen hier in der Ukraine immer wieder so eine Art Zweckoptimismus fest. Und zwar, weil eine Niederlage für sie überhaupt keine Möglichkeit ist. Aber gleichzeitig ist da eine tiefe Verunsicherung, sogar so weitgehend, dass Sie uns als Reporter immer wieder fragen, wann denn der Krieg wohl enden wird. Das können wir natürlich gar nicht sagen. Und die Menschen möchten eben wissen, ob auch ihre Väter, ihre Brüder oder ihre Ehemänner noch zum Kriegsdienst eingezogen werden, ob sie ihre Kinder in die Schule oder den Kindergarten schicken können und ob sie noch einen Job haben werden. Und dann ist da vor allem auch eine große Erschöpfung. Das haben wir hier zuletzt bei zwei großen Interviews besonders gespürt. Wir haben nämlich den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und dann auch den Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj interviewt. Und die wirkten beide extrem erschöpft. Dabei können Sie sich eigentlich in Ihren Ämtern Erschöpfung überhaupt gar nicht leisten.«