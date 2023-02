Bachmut im Donbass. Das wohl am härtesten umkämpfte Gebiet im Osten der Ukraine – hier kämpfen die ukrainischen Truppen gegen Tausende Wagner-Söldner und russische Soldaten. Die russische Offensive nimmt stündlich an Härte zu. SPIEGEL-Reporter Christoph Reuter fährt mit seinem Team seit Ende Januar täglich in die Stadt – wie lange noch, muss jeden Tag aufs Neue entschieden werden.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Hier in Bachmut, wo immer noch 6000 Menschen, im wesentlichen Rentner ausharren, wo man ansonsten nur Soldaten begegnet, hat man das Gefühl, die Leute werden langsam, verlieren ihren Verstand vor Angst. Soldaten kämpfen, Soldaten sterben in großer Zahl. Soldaten haben zu viel Angst manchmal zu kämpfen, drehen durch.«

Einige harren geradezu stoisch in Bachmut aus – wie dieser Feuerwehrmann, der dem SPIEGEL-Team erzählt, dass er in der Stadt bleibe, obwohl seine Kollegen bereits gegangen sind und den letzten Löschwagen mitgenommen haben. Diejenigen, die ihre Heimat nicht verlassen haben, kümmern sich um das Wenige, was bleibt.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Wir haben eine Woche lang die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des letzten und einzigen Bestattungsinstituts von Bachmut begleitet. Und wo wir hier stehen, das war der Leichenwagen des Bestattungsunternehmens, der vor fünf Tagen nachts von einer Grad-Rakete getroffen wurde. Aber die fünf Männer und eine Frau, die hier arbeiten, weigern sich zu gehen, weil sie sagen, einer muss sich doch kümmern um die Alten, die sterben, und man habe doch einen Anspruch darauf, dass man in Würde begraben wird auf dem letzten Friedhof, der noch zugänglich ist, und sie wollen nicht gehen.«

Vor fast einem Jahr reiste Christoph Reuter zum ersten Mal in das Kriegsgebiet mitten in Europa.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Wir sind damals am 28. Februar in die Ukraine gekommen. Und es war ein verwirrtes Land. In Kiew herrschte Angst, kaum Autos waren auf der Straße, niemand wusste, ob die russischen Truppen nicht in kürzester Zeit die Hauptstadt umzingeln würden, ob sie weiter ins Land eindringen würden.«

Trostjanez

Christoph Reuter hat das Eindringen der russischen Truppen ins Land beobachtet und dokumentiert.

Charkiw

Er hat miterlebt, wie Menschen Abschied nehmen von ihren Geliebten, die Opfer des Angriffskriegs wurden.

Kramatorsk

Wenige Stunden nach dem Raketenanschlag auf den Bahnhof von Kramatorsk im vergangenen April, war er mit seinem Kameramann an dem verwüsteten Ort.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL; 8. April 2022

»Wir haben an dem Vorplatz des Bahnhofs noch die Überreste einer meterlangen Rakete gesehen. Innendrin sehen wir noch Blutlachen, das Gepäck der Menschen, Kinderspielzeug, das herumliegt, die letzten Habseligkeiten, die die Leute mitnehmen wollten. Das ist nichts als Terror, was hier passiert.«

Wer den Angriff überlebt hat, ist traumatisiert. Auch für einen erfahrenen Reporter wird dieser Moment zum Anlass, das Erlebte ins Verhältnis zu setzen:

Christoph Reuter, DER SPIEGEL; April 2022

»Ich habe in den letzten 30 Jahren auch über Kriege berichtet. Ich habe erlebt, wie es aussieht, wenn ein Al-Qaida-Selbstmordattentäter sich auf einer Straßenkreuzung im Irak sprengt. Ich habe 2014 gesehen, was eine Fassbombe der syrischen Luftwaffe anrichtet in einer Gruppe von Tagelöhnern in Aleppo. Aber so etwas, dass eine europäische Regierung eine Rakete mit Splittergefechtskopf mitten in einen Bahnhof voller wartender Zivilisten feuert, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob man in Deutschland wirklich schon begriffen hat, welche Taktung des Grauens, welcher Horror hier in der Ukraine geschieht.«

Bachmut

Ein Jahr später ist das Land vor allem im Süden und Osten stark zerstört, wie hier in Bachmut – wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Stadt von russischen Truppen endgültig eingekesselt wird. Zehn, 15 Kilometer weiter hinter der Front, wo fortwährend geschossen und bombardiert wird, gibt es bereits die ersten Tankstellen, die – ganz normal – Benzin verkaufen.

Christoph Reuter, DER SPIEGEL

»Nochmal zehn Kilometer weiter gibt es einen Supermarkt, dessen Kassiererinnen zwar Angst haben, aber wo es Heidelbeeren aus Chile gibt, Mangos, das volle Sortiment. Die Lieferungen funktionieren, das ganze Land funktioniert trotz der Angriffe auf die Infrastruktur. Man hat das Gefühl, die Post funktioniert besser als in Deutschland, die Züge fahren pünktlich. Der Rest des Landes steckt eine irre Energie darein, normal zu bleiben, zu funktionieren. Das häufigste Wort, was man von Ukrainern hört und Ukrainerinnen, wenn man sie fragt, ja, wie ist denn die Lage, ist: »normalna«! Alles ist normal, es geht schon irgendwie, wir machen weiter. Das fühlt sich in den ersten Tagen, wenn man hier ist, fast surreal an – und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass mit jedem Kilometer, den man näher im Donbass an die Front fährt, es gefährlicher wird, wirklich gefährlich wird. Während in der Etappe 10, 20, 30 Kilometer weiter dahinter Leute Normalität aufrechterhalten.«