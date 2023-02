Odessa

Das Opernhaus von Odessa – die »Stadt der Kultur am Schwarzen Meer« versucht Ende Januar einen Neubeginn: Vorhang auf für eine Premiere - Kunst gegen den Krieg. SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic reiste zuletzt Mitte Februar in die Hafenmetropole.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Heute sieht es hier in Odessa wieder ganz anders aus als zu Kriegsbeginn. Die Straßen, Plätze und Parks sind wieder belebt, die Cafés und Geschäfte haben wieder geöffnet. Das war vor einem Jahr noch ganz anders. Anfang März vergangenen Jahres, als wir das erste Mal hier waren, waren die Straßen komplett verwaist.«

Damals bereiteten sich die Bewohner von Odessa auf einen russischen Angriff aus allen Richtungen vor: über das Schwarze Meer, aus dem Osten und aus Transnistrien im Westen. SPIEGEL-Reporter Aleksandar Sarovic dokumentierte die Vorbereitungen.

Odessa / März 2022

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Hier werden wirklich Sandsäcke aufgefüllt, alles wird verbarrikadiert. Wir waren gerade beim Bürgermeister, der sagte uns, dass sich die Stadt bereit macht für eine russische Einkesselung.«

Siebenmal war Sarovic seit Kriegsbeginn in der Ukraine, insgesamt ein halbes Jahr lang berichtete er aus dem Land. Auf dem Handy: Fotos aus verschiedenen Ecken des Kriegsgebietes, etwa der Südukraine. In der Region Cherson dokumentierte Sarovic die zerstörte Infrastruktur. Im Osten, im Donbass, war er dabei, als die ukrainischen Behörden mutmaßliche Kriegsverbrechen untersuchten.

Isjum / September 2022

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Die Einsatzkräfte haben jetzt hier die ersten Gräber geöffnet, die ersten Leichen rausgeholt. Es ist ein stechender, wirklich die Sinne betäubender Gestank hier.«

Neben dem Grauen gab es im Kriegsjahr aber auch einzelne Momente der Hoffnung – wie im November, nach der ukrainischen Rückeroberung von Cherson.

Cherson / November 2022



Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Es ist ein großes Aufatmen hier in Cherson. Der Platz hier im Stadtzentrum versinkt in den Nationalfarben, in blau und gelb, die Menschen laufen mit Freudentränen in den Augen durch die Stadt. Die Soldaten können eigentlich keine zwei Meter laufen, ohne dass sich jemand auf sie stürzen würde. Man bekommt einen kleinen Eindruck davon, was die Leute hier während der Besatzung durchgemacht haben müssen.«

Inzwischen wurden die russischen Truppen auf die Ostseite des Flusses Dnipro zurückgedrängt. - Auch in Odessa glauben die Menschen nicht, dass es in absehbarer Zeit einen russischen Vorstoß auf die Stadt geben wird. Es herrscht vermeintliche Ruhe in der Hafenstadt.

Odessa



Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Von einer Rückkehr zur Normalität kann aber nicht die Rede sein. Die Stadt hat heute andere Probleme. Die Bewohner verbringen viel Zeit ohne Strom. Vor den Geschäften rattern hier die Generatoren tagsüber, viele Ampeln bleiben aus, es wird rationiert - eine Folge der russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf Umspannwerke und auf das Stromnetz.«

Die Anspannung in Odessa zeigte sich auch an dieser nächtlichen Aktion Ende Dezember... Nach einer Bürgerbefragung hatte Stadtverwaltung entschieden, das Denkmal von Katharina der Großen zu entfernen. Die Statue der russischen Kaiserin und Mitbegründerin der Hafenstadt war einst Wahrzeichen Odessas, mitten im Stadtzentrum. Wo früher die Kaiserin thronte, weht jetzt die ukrainische Flagge.



Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL:

»Auch das zeigt, welche Klüfte der russische Angriffskrieg zwischen die beiden Länder gerissen hat: Odessa ist weit überwiegend russischsprachige Stadt. Die Stadt war Russland lange kulturell zugewandt, sehr eng verwoben mit Russland. Das hat der Krieg geändert.«

Bei der Opernpremiere Ende Januar wurde bereits eine andere »Katerina« besungen, basierend auf dem gleichnamigen Gedicht des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko.