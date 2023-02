Kiew, Februar 2023. Immer wieder wird Luftalarm ausgerufen, ein Jahr nach Kriegsbeginn gehen die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt routiniert in die U-Bahnstation – die als Schutzraum dient. SPIEGEL-Krisenreporter Thore Schröder ist zum sechsten Mal binnen eines Jahres im Land. Er beobachtet die veränderte Lage in der Stadt.

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Im Herbst gab es die ersten großen russischen Drohnen- und Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur, und es kam zu Stromausfällen, und auch das Heizungssystem war betroffen davon. Im Winter, jetzt, ungefähr ein Jahr nach Beginn der Invasion, haben sich die Menschen hier ein Stück weit eingerichtet in diesen neuen Verhältnissen. Das heißt, sie leben mit der Sperrstunde, sie leben mit den Stromausfällen, und sie leben auch mit der wirtschaftlichen Unsicherheit.«

Kiew / Juni 2022

Dabei fühlte sich die Stadt im vergangenen Jahr phasenweise an wie eine ganz normale europäische Metropole – allerdings auch damals mit Sperrstunde. Einhundert Tage nach Kriegsbeginn filmte Thore Schröder die sommerliche Atmosphäre auf den Straßen und in den Parks, es herrschte eine lang ersehnte Ruhe. Diese hielt aber nur kurz an: Genau zwei Tage später, am Tag 102 nach Kriegsbeginn, eilte er zum Schauplatz des nächsten Raketenangriffs.

Darnyzkij bei Kiew / Juni 2022

Thore Schröder, DER SPIEGEL:

»Wir waren vor Ort und erlebten dort sehr nervöse Rettungs- und Sicherheitskräfte und sprachen auch mit Anwohnern, die ebenfalls sehr nervös waren, weil sie aus dieser neuen Normalität im Prinzip herausgerissen wurden.«

Fast sechs Monate verbrachte SPIEGEL-Reporter Thore Schröder im vergangenen Jahr in der Ukraine, in allen Ecken des Landes.



Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Zum ersten Mal kam ich hier an, in der zweiten Märzwoche, damals in eine fast entvölkerte Stadt, und wir hörten über Wochen den Geschützdonner aus den Vororten, wo gekämpft wurde. Anfang April kamen wir dann in diese Vororte, also in Irpin, Butscha und Borodjanka und wir konnten sehen, was da die Russen angerichtet hatten an Tod und Zerstörung.«

Im Frühjahr dokumentierte Schröder wieder und wieder die flächendeckende Zerstörung der Städte – wie hier in der Nähe von Tschernihiw, nördlich von Kiew. Eine Stadt, die für die russischen Truppen strategisch wichtig war bei ihrem Vormarsch. Während der vierwöchigen Belagerung griff die russische Armee hier gezielt die Zivilbevölkerung an.

Tschernihiw / April 2022



Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Wir haben Menschen in ihren Wohnblöcken getroffen, die unter Beschuss genommen wurden. Wir haben Überlebende getroffen, und wir haben auch den Ort besucht, wo Flüchtende, wo Flüchtlinge, die über eine Fußgängerbrücke entkommen waren, dann mit Streumunition belegt wurden.«

Alltag im Krieg, mitten in Europa.

Irpin / März 2022

Irpin, einer der Vororte Kiews, wurde im März zum Schauplatz von erbitterten Kämpfen und einer darauffolgenden Fluchtbewegung. Fotografin Johanna Maria Fritz war vor Ort, als die letzten Bewohner zu Fuß über die Reste der einzigen Brücke ihr Zuhause verließen.

Irpin / Februar 2023

Jetzt kehrt Thore Schröder nach Irpin zurück. Die zerstörte Brücke wird zu einem Mahnmal umfunktioniert, direkt daneben entsteht eine neue Verbindung. Der SPIEGEL-Reporter besichtigt den Wiederaufbau in dem Vorort. In diesem zum Teil zerstörten Mehrfamilienhaus wohnen in den unteren Stockwerken bereits wieder Menschen – doch die oberen Etagen sind noch eine einzige Baustelle. Die Bauarbeiter zeigen, wo überall Geschosse eingeschlagen sind.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Da ist ne Bombe da ist ne Bombe, und da, und da – und da hinten auch, ne? «

Auch knapp elf Monate nach dem Abzug der russischen Armee ist die Zerstörung hier noch allgegenwärtig: Die Häuser sind teils verbrannt – und von Granateinschlägen durchlöchert.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Der Chefarchitekt der Stadt, hat uns vor wenigen Tagen erzählt, dass eigentlich eine Milliarde Dollar benötigt wird für den kompletten Wiederaufbau der Stadt. Allerdings steht der Verwaltung hier nur ein Bruchteil davon zur Verfügung, und deswegen benötigen die Bewohner Spenden auch von Privatpersonen und von vielen internationalen Stiftungen. Und dieser Wiederaufbau, der ist dringend nötig. Nicht nur kehren die Bewohner der Stadt zurück, sondern es drängen auch immer mehr Flüchtlinge aus dem Osten und aus dem Süden des Landes hierher, also aus den Gebieten, wo gekämpft wird oder wo jetzt eben die Russen sind.«

Die Herausforderungen sind längst nicht nur materieller Natur. Nach einem Jahr Ausnahmezustand begegnet dem Reporter in der Ukraine eine zwiegespaltene Stimmung.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Ich stelle bei den Menschen hier in der Ukraine immer wieder so eine Art Zweckoptimismus fest. Und zwar, weil eine Niederlage für sie überhaupt keine Möglichkeit ist. Aber gleichzeitig ist da eine tiefe Verunsicherung, sogar so weitgehend, dass Sie uns als Reporter immer wieder fragen, wann denn der Krieg wohl enden wird. Das können wir natürlich gar nicht sagen. Und die Menschen möchten eben wissen, ob auch ihre Väter, ihre Brüder oder ihre Ehemänner noch zum Kriegsdienst eingezogen werden, ob sie ihre Kinder in die Schule oder den Kindergarten schicken können und ob sie noch einen Job haben werden. Und dann ist da vor allem auch eine große Erschöpfung. Das haben wir hier zuletzt bei zwei großen Interviews besonders gespürt. Wir haben nämlich den Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und dann auch den Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj interviewt. Und die wirkten beide extrem erschöpft. Dabei können Sie sich eigentlich in Ihren Ämtern Erschöpfung überhaupt gar nicht leisten.«