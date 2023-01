Ein Land im Ausnahmezustand: Tausende Menschen haben am Freitag erneut in weiten Teilen Perus gegen die Regierung demonstriert. Bei den gewaltsamen Straßenschlachten seien bislang mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Lima setzte die Polizei Tränengas ein, die Demonstranten warfen Flaschen und Steine. Im Zentrum Limas brannte ein historisches Gebäude bis auf die Grundmauern nieder.

Leonardo Rojas, Einwohner Lima: »Es ist ein nationales Chaos, so kann man nicht leben. Wir befinden uns in einer schrecklichen Ungewissheit. Die Wirtschaft leidet, es herrscht Vandalismus. «

Alvaro, Einwohner: »Der Kongress und die Präsidentin haben Unrecht. Sie unternehmen nichts gegen das, was geschieht.«

Auch die ländlichen Landesteile werden von den Protesten erfasst, die Regierung erklärte für mehrere Regionen den Ausnahmezustand. Straßen sind blockiert und Flughäfen gesperrt. In Ollantaytambo, unweit der weltberühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Bereitschaftspolizei.

Carlos Olivera, Demonstrant: »Mit diesen Problemen in unserem Land kommen keine Touristen. Das bedeutet also auch einen Nachteil für uns. Aber es gibt gerade keine andere Möglichkeit, als zu protestieren.«

Die Proteste halten bereits seit Anfang Dezember an. Auslöser war die Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten Ex-Präsidenten Pedro Castillo. Der Vorwurf: Castillo habe das Parlament auflösen wollen, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen. Die Demonstranten fordern nun den Rücktritt der neuen Präsidentin Dina Boluarte, die Freilassung Castillos sowie Neuwahlen. Für die nächsten Tage sind weitere Großdemonstrationen angekündigt.