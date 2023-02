Diese Aufnahmen sollen einen chinesischen Spionageballon über US-amerikanischem Territorium zeigen. Ein Augenzeuge hat ihn gefilmt, als er über der Stadt Billings im nördlichen US-Bundesstaat Montana flog.

Chase Doak, Einwohner Billings: »ch schaute aus dem Fenster, wie ich es normalerweise tue und sah es zufällig aus dem Augenwinkel. Zuerst dachte ich, es sei ein Stern. Aber das war irgendwie verrückt, denn es war helllichter Tag. Und als ich hinsah, war es einfach zu groß für einen Stern.«

Der Ballon bewegt sich schon seit einigen Tagen über den Vereinigten Staaten, Kampfjets begleiten ihn. Die US-Militärführung riet davon ab, den Ballon abzuschießen, da herabfallende Trümmer eine Sicherheitsgefahr darstellen könnten. Von chinesischer Seite gab es bisher keine offizielle Stellungnahme, man wolle die Berichte prüfen.

John Parachini, Internationaler Verteidigungsexperte: »Es ist nicht klar, ob der Ballon mehr von den Vereinigten Staaten sehen wird, als die chinesischen Satelliten sowieso erfassen. Der Zeitpunkt ist also ungewöhnlich und in vielerlei Hinsicht unglücklich. Präsident Biden hat davon gesprochen, die Kommunikationskanäle mit der chinesischen Regierung offen zu halten. Die Reise von Minister Blinken in die Volksrepublik China in den kommenden Tagen war Teil dieser Bemühungen. Dies stellt also eine Komplikation für die Vereinigten Staaten und China dar. Das müssen wir diskutieren, es ist eine unglückliche Provokation.«

Laut Pentagon könnte die Ballon-Mission das Ziel gehabt haben, Lager für Atomwaffen auszuspionieren. In Montana befinden sich Silos für Minuteman III-Interkontinentalraketen. Trotzdem geht das US-Verteidigungsministerium davon aus, dass der Ballon keine ernste Spionagegefahr darstellt.