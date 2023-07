Handyaufnahmen in den sozialen Medien zeigen wie offenbar Wassermassen mit darin schwimmenden Eisbrocken durch die Straßen der norditalienischen Stadt Seregno strömen. Lokale Medien berichteten von heftigen Unwettern, Überschwemmungen und Stromausfällen in der Region Mailand. Weitere Aufnahmen vom Freitag zeigen Hagelstürme, vermutlich haben sich deshalb die Eisklumpen gebildet.

Die Unwetter folgten auf eine extreme Hitzewelle in Italien und anderen Teilen Südeuropas. »Die Gewalt der Unwetter sei proportional zu der extremen Hitze, die ihnen voranging«, hieß es beim italienischen Wetterdienst Meteo. In Italien ist es der heißeste Juli seit Beginn der Messungen. Auf Sizilien wird in den kommenden Tagen mit 44 Grad gerechnet.

»Wir haben immer einen Fächer, Wasser und eine Sonnenbrille dabei. Man muss immer alles dabei haben, einen Hut. Und man muss sich viel im Schatten aufhalten.«

Im Norden Italiens warnte der Wetterdienst am Wochenende vor weiteren Unwettern.