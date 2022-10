Der ehemalige KP-Chef Hu Jintao wird von Saalordnern am Arm gefasst und aus der Parteihalle eskortiert. Danach wird über die Verfassungsänderung gestimmt – und der dritten Amtszeit von Machthaber Xi Jingpin steht nichts mehr im Weg.

Peking

Diese Bilder sorgen für Aufmerksamkeit: Sie zeigen, wie der ehemalige Staatschef Chinas, Hu Jintao, offenbar gegen seinen Willen von Saalordnern vom Platz gezerrt wird. Der 79-Jährige saß neben dem Staats- und Parteichef Xi Jingpin. Während der Abschlusssitzung muss er den Saal verlassen.

Kurz vorher waren internationale Kameraleute und Journalisten auf die Tribüne in der Großen Halle des Volkes gelassen worden.

Quelle: Twitter/Danson Cheong

Die Videoaufnahmen des Eklats wurden daraufhin schnell über Social Media verbreitet. Chinas Staatsmedien zeigen die Szene nicht. Ob die Szene als Machtdemonstration galt – oder ob es dem gebrechlichen Hu nur gesundheitlich schlecht ging – darüber wird gerätselt.

Klar ist: Hu, der hier vom Podium eskortiert wird, gilt als Verfechter einer strikten Zwei-Amtszeit-Regelung für den Parteichef. Eine Regelung, die Xi Jingpin außer Kraft setzen will. Xi will sich am Sonntag ein drittes Mal zum Generalsekretär wählen lassen.

Nachdem Hu den Saal verlassen hat, fand die Abstimmung über die Änderung der Verfassung statt – die Kommunistische Partei Chineas stimmte dem zu. Mit der Verfassungsänderung wird die Führungsrolle von Xi Jingpin weiter zementiert. Wenn Xi wie erwartet am Sonntag seine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär der KP erhalten wird, wird er der mächtigste Staatschef Chinas seit Mao Tse-Tung.