Ekrem İmamoğlu Staatsanwaltschaft fordert bis zu vier Jahre Haft für Istanbuls Bürgermeister

Anklage wegen Äußerungen im Zusammenhang mit der Bürgermeisterwahl

Imamoğlu wird in der Anklageschrift vorgeworfen, die Mitglieder der türkischen Wahlbehörde YSK rund um die Kommunalwahlen im Jahr 2019 öffentlich beleidigt zu haben. Die YSK hatte die Kommunalwahlen Ende März 2019 annulliert, aus denen Imamoğlu als knapper Sieger hervorgegangen war. Der Oppositionspolitiker habe »diejenigen, die die Wahlen am 31. März abgesagt haben«, als »Idioten« bezeichnet, heißt es in der Anklage. Türkische Gerichte hatten in den vergangenen Jahren immer wieder im Sinne Erdoğans entschieden.