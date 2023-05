Polizistenmord in El Salvador Tausende Soldaten riegeln eine ganze Stadt ab

In Nueva Concepción war am Dienstag ein Polizist getötet worden. Nach Polizeiangaben wurde der Beamte attackiert, als er mit Kollegen auf Patrouille war. Am Mittwochmorgen begann dann die Abriegelung der Stadt. Die Sicherheitskräfte durchsuchten auch Häuser und hielten Passanten auf der Straße an, um ihre Ausweispapiere zu kontrollieren. Die Militärs trugen Kampfuniformen und waren mit Sturmgewehren ausgestattet.