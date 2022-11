Der Weg zu null Emissionen ist ein Marathon. Oslo macht jetzt den nächsten Schritt. Norwegens Hauptstadt könnte die erste westliche Metropole mit komplett elektrisch betriebenem Personennahverkehr werden: Bis Ende nächsten Jahres will die Stadt ihre öffentlichen Verkehrsmittel komplett umstellen. Umgerechnet knapp 47 Millionen Euro kostet es beispielsweise, 450 dieselbetriebene Busse durch Modelle mit E-Antrieb zu ersetzen.

Sirin Stav, Stadträtin für Umwelt und Verkehr:

»Die Investitionen lohnen sich bereits und wir sparen Geld. […] Die Wartung ist günstiger und es ist für die Verkehrsunternehmen billiger, Elektrobusse zu betreiben. Alles in allem: eine Win-Win-Situation.«

Norwegen ist bei der E-Mobilität Vorreiter, auch im Individualverkehr. 2020 wurden erstmals mehr Elektroautos als Verbrenner zugelassen. Inzwischen haben insgesamt circa zwölf Prozent aller motorisierten Fahrzeuge, die auf den Straßen unterwegs sind, einen E-Antrieb. Am liebsten würde die norwegische Regierung ab 2025 alle Benzin- und Dieselautos verbieten – zehn Jahre früher als die Europäische Union. Konkrete Gesetze dafür gibt es zwar noch nicht, Steuervergünstigungen für Elektromobilität treiben den Wandel jedoch voran.

Neben den Emissionen, die durch den Straßenverkehr entstehen, arbeitet Oslo auch daran, die Schadstoffe aus der Land- und Abfallwirtschaft und der Energieindustrie zu reduzieren. Bis 2030 will die Stadt insgesamt so nahezu emissionsfrei werden. Für einige dauert selbst das zu lange:

Harpreet Gill, Fahrradkurier

»Ich bin Fahrradkurier. Ich fahre seit einigen Jahren mit dem Rad, und jeden Winter atmen wir gefühlt immer schmutzigere Luft ein – man kann es an der Brille sehen.«

Oslo hatte in den vergangenen zehn Jahren häufig Probleme mit Luftverschmutzung – obwohl die Stadt am Meer liegt und vergleichsweise wenig CO₂ produziert. Sorge macht vor allem der sogenannte Wintersmog: Dabei bildet sich eine Dunstglocke, in der sich Feinstaub und Abgase sammeln. Im Januar 2017 war die Luftverschmutzung in Oslo deswegen so hoch, dass die Regierung ein zweitägiges Verbot privater Dieselautos ausrief.

Sirin Stav, Stadträtin für Umwelt und Verkehr

»Mir und der Stadtverwaltung ist die [Verringerung der] Luftverschmutzung ein großes Anliegen. Genau deshalb arbeiten wir daran, den Autoverkehr zu reduzieren, indem wir in den öffentlichen Nahverkehr investieren und ihn gleichzeitig elektrifizieren.«

Neben den Bussen werden dafür auch andere Transportmittel schrittweise durch elektrische Alternativen ersetzt. So nahm beispielsweise Anfang letzten Jahres die weltweite größte Elektrofähre Bastø Electric außerhalb von Oslo ihren Betrieb auf. Pilotprojekte wie E-Taxis, die durch Induktionsplatten kontaktlos geladen werden, sind der nächste Schritt.