Frankreich bekommt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Premierministerin. Präsident Emmanuel Macron habe die bisherige Arbeitsministerin Élisabeth Borne als Nachfolgerin von Premierminister Jean Castex nominiert, teilte der Élysée-Palast mit.

Vorgänger Castex hatte seinen Rücktritt am späten Nachmittag eingereicht. Borne war bereits seit Längerem als Favoritin auf die Nachfolge gehandelt worden, der Élysée-Palast bestätigte die Personalie jedoch erst am Montagabend.

Die 61-jährige, links orientierte Politikerin der Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron zählt zu den wenigen, die von Beginn an in seiner Regierungsmannschaft waren.

Mit Borne steht künftig eine Technokratin an der Spitze des Kabinetts. Sie gilt als Expertin im Bereich der Rentenreform, einem der großen Reformprojekte der zweiten Amtszeit Macrons. Die gebürtige Pariserin absolvierte eine Ingenieurhochschule und arbeitete viele Jahre in unterschiedlichen Ministerien sowie bei der Staatsbahn SNCF und den Pariser Verkehrsbetrieben. 2017 wurde sie zunächst beigeordnete Ministerin, 2019 dann Ministerin für ökologischen Wandel und 2020 Arbeitsministerin.

Die erste und bislang einzige Premierministerin war Édith Cresson, die 1991 für ein knappes Jahr ins Amt kam. Es wird damit gerechnet, dass Macron auch zahlreiche Kabinettsmitglieder auswechselt.

Macron will vor Parlamentswahl Signal senden

Macron hatte bereits kurz nach seiner Wiederwahl am 24. April eine Regierungsumbildung in Aussicht gestellt. Er ist dazu nicht verpflichtet, hatte aber mit Blick auf die im Juni anstehenden Parlamentswahlen einen politischen Neuanfang vermitteln wollen. Der Präsident will nach dem vergleichsweise knappen Sieg gegen die extrem rechte Kontrahentin Marine Le Pen eine breite parlamentarische Mehrheit für seine zweite Amtszeit erreichen.