Buhrufe, Gejohle und vereinzelt etwas Applaus – ein begeisterter Empfang sieht anders aus. Der britische Premierminister Boris Johnson und seine Frau auf dem Weg zum Dankesgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen. Trotz der royalen Feierstimmung in der Stadt kann der Premier dem innenpolitischen Druck, der wegen der »Partygate«-Affäre auf ihm liegt, offenbar nicht entfliehen.

Kurze Aufregung kam auf, als eine Wache vor der Kathedrale zusammensackte. Der Mann musste sich zwischenzeitlich mit Kreislaufproblemen auf die Treppen setzen. Anschließend wurde er mit einer Trage abtransportiert.

Dann der Auftritt, auf den hier viele gespannt gewartet haben: Prince Harry und Herzogin Meghan. Sie waren samt Kindern nach London gereist und meisterten mit ihrer Teilnahme am Gottesdienst ihr erstes offizielles royales Event, seit sie vor zwei Jahren von ihren Pflichten zurückgetreten waren. Das Paar wurde unter Jubel empfangen.

Aber wo ist eigentlich die Queen? Die ließ sich nach den Strapazen des gestrigen Tages schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Sohn Prince Charles vertreten. Ihre Fans zeigen Verständnis.

Liz Parkers

»Ich glaube, alle sind ein wenig enttäuscht, aber diese Entscheidung hat sich Ihre Majestät nicht leicht gemacht, und es ist wirklich wichtig, dass sie dies in Ruhe genießen kann, und wir wissen, dass sie im Geiste bei uns sein wird.«

Subramaniam Balachandran

»Das hier ist eine einmalige Gelegenheit, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die an diesem Ereignis teilnehmen.«

Bridget Stratford

»Es wäre schön gewesen, sie zu sehen, aber ich hoffe natürlich, dass es ihr besser geht und sie sich die Dinge auch von zu Hause aus ansehen kann.«

Stephen Cottrel, der Erzbischof von York, wies in seiner Predigt auf die bekannte Liebe der Königin zum Pferderennsport hin. Er bedauerte, dass sie nicht anwesend sein könne, und richtete via TV-Übertragung aufmunternde Worte an die Regentin.

Stephen Cottrel, Erzbischof York

»Wir wissen alle, dass die Königin Pferderennen mag. Eure Majestät, ich gehe davon aus, dass Sie das hier im Fernsehen verfolgen. Und ich fürchte, ich habe keine guten Tipps für das morgige Derby. Lassen Sie mich aber anmerken, dass Ihre lange Regentschaft eher die Distanz von Aintree als den Sprint von Epsom widerspiegelt.«