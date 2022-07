Streit über Kaufvertrag

Musk hatte am Freitag mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zurücktrete. Zur Begründung verwies er auf seine bisher nicht belegten Behauptungen, dass Twitter deutlich mehr Fake-Accounts habe als die vom Unternehmen stets genannte Schätzung von weniger als fünf Prozent.

Daraufhin übte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska Kritik. »Elon wird Twitter nicht kaufen«, sagte Trump. »Wo habt ihr das schon mal gehört? Von mir. Von mir.« Musk habe sich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Musk habe einen »richtig miesen Vertrag geschlossen.« Was genau an der Vereinbarung so schlecht sei, sagte der Ex-Präsident nicht.