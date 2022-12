In einem nur fünf Worte umfassenden Tweet hatte Musk am Samstag den US-Immunologen und Regierungsberater Fauci unverhohlen angegriffen: »My pronouns are Prosecute/Fauci« (übersetzt: »Meine Pronomen sind: Stellt ihn vor Gericht/Fauci«) schrieb er.

Er griff damit die Formulierung von Menschen auf, die ihre Geschlechtsidentität mithilfe von Pronomen bekannt machen – was in der LGBTQIA+-Community (aber keineswegs nur dort) verbreitet ist. Die Abkürzung LGBTQIA+ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual/Transgender, Queer, Intersexual und Asexual, das Pluszeichen für jede andere sexuelle Orientierung oder Identität.