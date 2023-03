Die Waffenlieferungen an das von Russland attackierte Land sind nach Darstellung einiger Isolationisten im Repräsentantenhaus demnach Geldverschwendung. Allerdings halten Republikaner wie Mitch McConnell, der Fraktionschef im Senat, an der Unterstützung für die Ukraine fest. So sagte McConnell etwa auf der Münchner Sicherheitskonferenz, es werde bei den Waffenlieferungen kein Wackeln und Zaudern geben.

Vance hatte mit seinem autobiografischen Buch »Hillbilly-Elegie« international Bekanntheit erlangt. Er arbeitete sich aus bitterster Armut und zerrütteten Familienverhältnissen in Ohio zu einem Jurastudium an der Eliteuni Yale und einem Spitzenjob hoch. Er ist ein Unterstützer Trumps und wurde 2022 zum Senator in Ohio gewählt.