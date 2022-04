Es hätte ein Triumph sein können. Emmanuel Macron hat es geschafft, als erster Präsident seit Jahrzehnten in eine zweite Amtszeit gewählt zu werden, sieht man von Wahlen während einer politischen Kohabitation ab. Er hat seinen Vorsprung von vier Prozent gegenüber Marine Le Pen vom ersten Wahlgang vor zwei Wochen auf 17 Prozent ausbauen können. Er hat damit Frankreich und Europa vor einer rechtsextremen Präsidentin im Élysée bewahrt. Und er hat all das geschafft, obwohl so viele Franzosen ihn angeblich hassen. Obwohl nur 22 Prozent von ihnen laut einer Umfrage der Überzeugung sind, Macron verstehe etwas von ihren Sorgen, von ihrem Alltag – im Gegensatz zu seiner Gegnerin Marine Le Pen, der sie das viel mehr zutrauen.

Aber der Triumph blieb aus in diesen Stunden nach der Wahl, in denen alle vor allem eines sind: erleichtert, aber nicht verzaubert. Es ist eine Wahl, bei der in Sekunde eins nach Verkündung des Ergebnisses (58,5 Prozent für Macron, 41,5 für Le Pen) die Arbeit beginnt.

»28 Prozent der Franzosen, fast ein Drittel, sind nicht zur Wahl gegangen, weil sie sich mit dem politischen Angebot zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron nicht identifizieren konnten«

Emmanuel Macron muss nun dieses Land einen, das fünf Jahre nach seinem Sieg im Mai 2017 seltsam zerrissen da steht. Es ist aufgeteilt in drei politische Blöcke, von denen neben der Regierungspartei im Zentrum zwei am jeweils linken und rechten Rand liegen – der rechtsradikale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und die linksradikale Partei »La France Insoumise« (LFI) von Jean-Luc Mélenchon.

Und es gibt da noch einen vierten Block. 28 Prozent der Franzosen, fast ein Drittel, sind nicht zur Wahl gegangen, weil sie sich mit dem politischen Angebot zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron nicht identifizieren konnten. Neun Prozent der Wähler gaben ein »vote blanc« ab, einen bewusst ungültig gemachten Stimmzettel. Seit einigen Jahren gilt der »vote blanc« als ostentative Protestwahl. 28 Prozent Enthaltungen, plus neun Prozent Protestwähler ergeben zusammen 37 Prozent. Rein zahlenmäßig, und verglichen mit den Ergebnissen des ersten Wahlgangs, wäre das Frankreichs stärkste Partei: Menschen, die nicht mehr an den Sinn des demokratischen Wettbewerbs glauben. Eine Partei der Nicht- und Protestwähler.

Ziemlich viele Menschen, die Macron nicht gut finden Zu ihnen gesellen sich 22 Prozent überzeugte, linke und nun ziemlich frustrierte Mélenchon-Wähler und 24 Prozent Le Pen-Wähler. Das macht alles zusammen ziemlich viele Menschen, die Macron nicht gut finden. Noch in der Nacht kam es in Frankreich zu Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen. Der neue Präsident, der noch der alte ist – seine zweite Amtszeit muss spätestens am 14. April beginnen laut Gesetz –, zeigte noch am Wahlabend, dass ihm dies bewusst ist. »Ab heute werde ich nicht mehr der Kandidat eines Lagers sein, sondern der Kandidat aller Franzosen und Französinnen«, sagt er da. Danach sang eine ägyptische Mezzo-Sopranistin die französische Nationalhymne. Zuvor war er mit den Kindern seiner Wahlkampfmitarbeiter, Hand in Hand mit seiner Frau Brigitte, zur Bühne gegangen. Kein Zeichen an diesem Abend ist unschuldig. Der Präsident schreitet nicht allein gen Sieg, und auch eine arabischstämmige Frau kann die Marseillaise singen.

Brigitte und Emmanuel Macron auf der Bühne der Wahlparty in Paris Foto: IMAGO/JB Autissier / IMAGO/PanoramiC