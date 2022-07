Macron war am Montag zum Auftakt seiner ersten Afrikareise seit seiner Wiederwahl in Kamerun eingetroffen. Der französische Präsident wird außerdem Benin und Guinea-Bissau besuchen. Macron will die Reise nach Angaben des Elysée-Palastes unter anderem dazu nutzen, »die Erneuerung der Beziehung zwischen Frankreich und dem afrikanischen Kontinent« voranzutreiben. Die Regierung in Paris verfolge mit Sorge, wie insbesondere Russland und China versuchen, ihren Einfluss in Afrika auszuweiten.