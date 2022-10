In einem einstündigen TV-Interview hatte Macron am Mittwochabend betont, dass er jederzeit bereit sei, mit dem Kremlchef zu reden. »Jedes Mal, wenn es nötig ist, werde ich mit Wladimir Putin reden und irgendwann, ich hoffe so früh wie möglich, müssen alle Beteiligten an einen Verhandlungstisch zurückkehren, und es wird Friedensverhandlungen geben mit der Ukraine auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite.«