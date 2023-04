Forderung nach »europäischer Souveränität«

Bei der Veranstaltung äußerte sich Macron erneut zu der Rolle, die Europa nach seiner Vorstellung künftig in der Welt einnehmen solle. Der Präsident erneuerte dabei die Forderung nach mehr »europäischer Souveränität«. »Die Pandemie und der Krieg (in der Ukraine) haben uns in eine Situation gebracht, zu erkennen, dass wir unsere Abhängigkeiten verringern müssen, wenn wir die europäische Identität erhalten wollen«, sagte Macron.

Souveränität zu verteidigen bedeute, man müsse in der Lage sein, seine Partner zu wählen und das eigene Schicksal zu gestalten, anstatt nur Zeuge des Weltgeschehens zu sein. »Das können wir auf kooperative Art tun, die unserem Geist der Offenheit und der Partnerschaft entspricht.« Macron drängte zudem darauf, Abhängigkeiten abbauen und die eigene Produktion gezielt zu stärken. Die USA und China hätten eine Industriepolitik und stärkten sie, daher brauche es auch eine europäische.