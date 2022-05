In einem feierlichen Festakt wurde Emmanuel Macron am Samstag für seine zweite Amtszeit als Präsident Frankreichs vereidigt. In einer für seine Verhältnisse sehr konzisen Rede machte er klar, dass er diese unter anderen Vorzeichen antritt als seine Erste: Die großen Themen der nächsten Jahre werden Macron vom Weltgeschehen, von wirtschaftlichen Notwendigkeiten und auch von der Wut der Frustrierten diktiert, die ihn nicht als ihren Präsidenten wollten.

Macron war am 24. April in einer Stichwahl für fünf Jahre wiedergewählt worden und setzte sich dabei gegen seine rechtsextreme Rivalin Marine Le Pen durch. Dass sie dabei auf stolze 41,5 Prozent der Stimmen kam, verbuchte Le Pen durchaus nachvollziehbar als Sieg: Mehr Gewicht hatte ihre rechtsextreme Partei und deren Ziele noch nie in der französischen Politik. Auch Macron weiß, dass er Zugeständnisse an diese Klientel wird machen müssen, wenn er einer zunehmenden Spaltung des Landes entgegenwirken will.

Zunächst aber, versprach Macron in seiner Rede, werde er Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Eskalation des russischen Krieges in der Ukraine zu verhindern, bevor er sich auf die Förderung Frankreichs und Europas auf der Weltbühne konzentrieren wolle. »Die vor uns liegende Zeit wird eine des entschlossenen Handelns für Frankreich und für Europa sein«, sagte Macron. Er versprach, »unerbittlich zu handeln, mit dem Ziel, eine unabhängigere Nation zu werden, besser zu leben und unsere eigenen französischen und europäischen Antworten auf die Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu finden.«

Macron versprach auch, eine »faire Methode« finden zu wollen, um das Land zu regieren und soziale Spannungen abzubauen. Den Weg dorthin sieht er in einer intensiveren Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Verbänden und anderen Personen aus der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Welt zusammenarbeiten. Das klingt gut, umschreibt aber vor allem Großbaustellen – deren Management vor allem Fragen aufwirft: Wie sichert man in der Krise die Kaufkraft? Marine Le Pen hatte in ihrem Wahlkampf die finanziellen Sorgen vieler Franzosen adressiert. Darauf reagiert nun Macron: Schon im Sommer soll ein Gesetz zur Steigerung der Kaufkraft verabschiedet werden. Vorgesehen sind etwa die Angleichung der Renten an die Inflation sowie höhere Gehälter für Beamte und Lehrer.

Einkommensschwache Haushalte sollen mit Lebensmittel-Schecks unterstützt werden. An der Preisbremse für Gas und Strom will Macron festhalten. Der Tankrabatt von 18 Cent pro Liter soll verlängert, zugleich aber angepasst werden, sodass vor allem Menschen davon profitieren, die es nötig haben. Widerstand gegen dieses Vorhaben dürfte von den Konservativen kommen, die um die Staatsfinanzen fürchten. Wie schafft man die dringend nötige Rentenreform? Derzeit liegt das Renteneintrittsalter in Frankreich bei nur 62 Jahren – und es gibt 42 verschiedene Rentensysteme für verschiedene Berufsgruppen. Macron will das Rentenalter auf 65 anheben und die Sondersysteme abschaffen, dabei aber trotzdem Rücksicht auf bestimmte Berufsgruppen nehmen.

Gegen Ende des Wahlkampfs erklärte er, dass die Rente mit 65 »kein Dogma" sei. Macron begründet die Notwendigkeit der Reform damit, dass nur auf diese Weise das Sozialsystem weiter finanziert werden könne. Bei einem Reformversuch in seiner ersten Amtszeit war Macron auf massiven Widerstand gestoßen. Wegen der Pandemie wurde das Projekt auf Eis gelegt. Wie fängt man die Bürger am rechten Rand ein? In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hatten 58 Prozent der Franzosen für populistische oder extreme Kandidaten gestimmt. In der Stichwahl erreichte Le Pen mit 41,5 Prozent das beste Ergebnis in der Geschichte ihrer Partei. Macron ist sich zudem bewusst, dass viele ihn nur gewählt haben, um Le Pen zu verhindern. Um die Spaltung des Landes zu überwinden, wird Macron versuchen, Vertreter des rechten und linken Lagers in die Regierung zu holen.

Auch die »Wut und abweichende Meinungen« der Le-Pen-Wähler wolle er berücksichtigen, versprach Macron. Le Pen hatte bei Menschen mit niedrigem Einkommen in ländlichen Gebieten überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Um diese Wähler zu überzeugen, müsste Macron nicht zuletzt sein Auftreten korrigieren, das oft als überheblich wahrgenommen wird. Wie kann Europa in neuer Bedrohungslage erstarken? Bis Ende Juni hat Frankreich noch den EU-Ratsvorsitz inne – für Macron eine Chance, seine Projekte voranzubringen. Der Ukrainekrieg hat seinem Streben nach »strategischer Autonomie« neue Dringlichkeit verliehen. Frankreich setzt sich dafür ein, die militärische Zusammenarbeit der Europäer auszubauen und zugleich das Verhältnis zur Nato neu zu definieren. Macron will aber auch in anderen Bereichen die europäische Kooperation verstärken, etwa beim Kampf gegen den Klimawandel und bei der Entwicklung neuer Technologien. Seine erste Auslandsreise führt Macron am Montag nach Berlin. Damit will der Präsident laut Élysée-Palast die »Stärke« der deutsch-französischen Beziehungen unterstreichen. Wie rettet man das Klima, wenn so viel anderes drängt? Gegen Ende des Wahlkampfs hatte Macron eingeräumt, dass seine Klimapolitik hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Deswegen will er dem künftigen Premierminister auch die Verantwortung für die großen Linien der Umweltpolitik geben. Um CO2-Emissionen zu reduzieren und zugleich unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden, will Macron gleichzeitig Atomkraft und erneuerbare Energien ausbauen. Bis zu 14 neue Atomreaktoren und 50 Offshore-Windparks sollen entstehen. Frankreich hatte sich dafür eingesetzt, Atomenergie in Brüssel als nachhaltig einstufen zu lassen, um private Investoren anzuziehen. Auch die Energieeffizienz von Gebäuden soll vorangetrieben werden. Alles in allem ein Paket, das jede Menge Kontroversen verspricht – in Frankreich wie auf internationaler Ebene.