So reagierten die Anhänger des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Sonntagabend auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen. Macron ist wiedergewählt. Er erhielt 58,6 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin in der Stichwahl, die rechtsnationalistische Marine Le Pen, wählten 41,4 Prozent.

Emmanuel Macron, Französischer Präsident:

»Erst einmal: Danke!«

Macron wird Frankreich für fünf weitere Jahre führen. Es ist das erste Mal seit der Wiederwahl Jacques Chiracs vor zwanzig Jahren, dass ein französischer Präsident sein Amt verteidigen kann. Chirac besiegte damals in der Stichwahl Marine Le Pens Vater Jean-Marie und holte 82 Prozent der Stimmen. Davon ist Macron mit seinen knapp 59 Prozent weit entfernt. In seiner Rede am Wahlabend betonte er umso deutlicher, dass er Präsident aller Franzosen sein wolle.

Emmanuel Macron, Französischer Präsident:

»Ich denke auch an alle, die Madame Le Pen gewählt haben. Ich weiß, die sind heute enttäuscht. (Menge buht) Nein, buht niemanden aus. Ich habe euch von Anfang an gebeten, niemanden auszubuhen.«

Auch im Lager von Marine Le Pen wurde zunächst gebuht, als die ersten Hochrechnungen den uneinholbaren Vorsprung Macrons zeigten. Als die Kandidatin dann aber die Bühne betrat, schlug die Stimmung schnell um in Jubel über das historisch beste Ergebnis für die französischen Rechten.

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin:

»Ich werde mein Engagement für Frankreich und das französische Volk fortsetzen. Mit Energie, Durchhaltevermögen und der Zuneigung, die ihr von mir gewohnt seid.«

Macron hat nicht nur Gegner im rechten Lager. Viele, besonders junge Franzosen, sehen in ihm einen Vertreter neoliberaler Politik, der Reiche reicher und Arme ärmer macht.

Bei Protesten gegen seine Wiederwahl kam es zu Ausschreitungen. In Lyon flogen Feuerwerkskörper gegen Polizeiautos. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Macron betonte, er wisse, dass viele ihn nur gewählt hätten, um Le Pen zu verhindern. All jenen versprach er, seine Politik auch ihren Bedürfnissen anzupassen.

Emmanuel Macron, Französischer Präsident:

»Diese neue Ära wird nicht die Fortsetzung der fünf Jahre zuvor. Sondern die kollektive Erfindung einer überarbeiteten Methode für fünf bessere Jahre. Ich stehe dem Land zu Diensten – und unserer Jugend.«

Was genau er unter dieser »überarbeiteten Methode« versteht, muss sich noch zeigen. Und der Wahlkampf geht direkt weiter. Im Juni stehen die Parlamentswahlen an.