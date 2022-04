Wahlkampf in Frankreich Macron nennt Polens Premierminister »rechtsradikalen Antisemiten«

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in einem Zeitungsinterview als »rechtsradikalen Antisemiten« bezeichnet. Macron nahm dabei am Freitag in der Zeitung »Le Parisien« Bezug auf eine vor einigen Tagen von Morawiecki geäußerte Kritik an seinen regelmäßigen Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin zur Vermittlung im Ukrainekrieg. Es habe auch niemand mit Adolf Hitler verhandelt, hatte der polnische Premier Macron vorgehalten.