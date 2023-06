Polizeigewalt in Frankreich Macron nennt tödlichen Schuss auf 17-Jährigen »unverzeihlich«

Familie des Opfers kündigt Klage gegen Polizisten an

Nach dem Tod des jungen Mannes war es in der Nacht zu wütenden Protesten und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anwohnern und Polizisten in Nanterre und anderen Pariser Vorstädten gekommen. Nach Polizeiangaben wurden 24 Beamte leicht verletzt und 31 Menschen festgenommen. Vor allem in Nanterre wurden mehrere Gebäude, darunter eine Schule, beschädigt. Mehr als 40 Autos sowie ein Rathaus in der Gemeinde Mantes-la-Jolie nahe Paris brannten aus. Auch aus anderen Städten, darunter Dijon und Bordeaux, wurden Ausschreitungen gemeldet.

Die Behörden mobilisierten daraufhin für Mittwochabend 2000 Sicherheitskräfte für Paris und seine Vororte, wie das Innenministerium mitteilte. Am Dienstagabend waren 1200 Polizisten im Einsatz gewesen. Der Vorfall hat die Debatte über Polizeigewalt in Frankreich neu entfacht. Nach Verkehrskontrollen, bei denen die Anweisungen der Polizei nicht befolgt wurden, starben im vergangenen Jahr 13 Menschen, so viele wie nie zuvor in Frankreich.