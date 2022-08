Peter Ricketts, ehemaliger britischer Botschafter in Paris, bezeichnete Truss' Äußerungen im »Guardian« als unangemessen. »Wir befinden uns in einer Phase des Tory-Führungswettbewerbs, in der die Kandidaten anfangen müssen, sich selbst als zukünftige Führer des Landes zu sehen und zu verhalten«, sagte er.

Außer Truss bewirbt sich auch Rishi Sunak um die Nachfolge des in Ungnade gefallenen Boris Johnson. Die Entscheidung soll Anfang September fallen.