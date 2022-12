Macron appelliert bei Staatsbesuch in den USA »Wir müssen wieder Waffenbrüder werden«

Die Gestaltung des Abendessens sei von den identischen Farben der Flaggen beider Länder inspiriert und in Rot, Weiß und Blau gehalten, sagte die First Lady der USA, Jill Biden, dem Weißen Haus zufolge über die Tischdekoration. »Ich habe gelernt, dass das Eindecken eines Tisches ein Akt der Liebe sein kann – und als ich meine eigene Familie hatte, tat ich mein Bestes, um diese Tradition am Leben zu erhalten.«