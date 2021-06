»Juneteenth« US-Kongress stimmt für Feiertag zum Gedenken ans Ende der Sklaverei

Die Debatte über die Verbrechen der Sklaverei hat in den USA wieder an Brisanz gewonnen. Jetzt will der Kongress »Juneteenth« zum Bundesfeiertag machen, Demokraten und Republikaner sind sich dabei erstaunlich einig.