SPIEGEL: Wie meinen Sie das?

Akaranga: Gehirnwäsche ist gar nicht so schwer. Als erstes liest man die aktuellen Nachrichten vor, irgendwelche Artikel: »Schaut her, was in der Welt los ist! Das Ende ist gekommen! Schaut, was in Russland passiert! Schaut euch die Pandemie an! Schaut euch an, was in Kenia los ist!« Armut ist ein großes Problem, viele haben die Hoffnung verloren, die Pandemie hat das alles noch verschärft und die Menschen zutiefst verunsichert. Die Lebenshaltungskosten sind für viele nicht mehr zu stemmen. Sie sind komplett entmutigt. Da scheint das Jenseits für sie verlockender als das Diesseits. Das nutzen Pastoren wie Mackenzie aus. Meistens haben diese Prediger keinerlei Bibelwissen, sie kennen höchstens ein paar Verse. Pastor Mackenzie hat nicht mal einen Schulabschluss, er hat als Taxifahrer an der Küste gearbeitet und während der Nebensaison hat er sich Geld mit Predigen verdient. Aber Leute wie er können gut manipulieren, sie dominieren das Leben ihrer Anhängerinnen und Anhänger. Sie halten sie die ganze Zeit beschäftigt, mit singen, tanzen, irgendwelchen Gruppenaktivitäten, damit sie keine Zeit haben zu reflektieren. Den Staat lehnen diese Prediger oft ab.