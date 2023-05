»Es war bizarr«, sagt die Mutter, die Hunger eigentlich gewohnt ist. »Wir hatten Essen im Haus, und trotzdem rührten wir es nicht an.« Sie fing an zu zweifeln, stellte immer mehr Fragen, diskutierte mit ihrem Mann. Doch der sei nicht mehr zu stoppen gewesen, irgendwann habe er die Tür des Hauses von innen vernagelt, seine gesamte Familie zum Hungern gezwungen. Sieben Tage lang hätten sie nichts gegessen und getrunken. »Das Schlimmste war, dass meine Kinder selbst sterben wollten. Sie waren überzeugt davon, dass es das Richtige ist.«

Als ihr Mann seine Familie endlich wieder rausließ, hatte sich in Shakahola der Tod längst breitgemacht. Mashas Nachbarin habe eines ihrer Kinder begraben, erzählt sie. »Sie hat versucht, mich zu überzeugen, dass ich meine Kinder auch opfern soll.« Doch die junge Mutter entschied sich zur Flucht, niemand habe sie aufgehalten. Ihr Mann habe ihr zum Abschied noch gesagt: »Du wirst mich vermissen, wenn ich bei Jesus bin.« Sehr schwach sei er da bereits gewesen, Masha ist sich sicher, dass er inzwischen nicht mehr lebt.

Sie ist jetzt zurückgekehrt zu ihrer Mutter, die Kinder essen wieder, doch der Schule bleiben sie fern. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil das Geld fehlt. In Jerusalem wartete der Tod, in Babel das Leben in Armut. Und Masha hat eine neue Kirche gefunden, wieder eine evangelikale. Ihr Glaube hat sie fast das Leben gekostet, jetzt soll er sie erlösen.

Der Dorfälteste

Hinter Salama Masha, auf dem Ast eines riesigen Baumes, sitzt einer der Dorfältesten von Shakahola. Nach seinem Ort ist die Endzeitsekte inzwischen benannt, international bekannt, dabei liegt die Ranch des Pastors fast 20 Kilometer entfernt. Doch nach Shakahola kamen die Anhängerinnen und Anhänger zum Einkaufen, hier holten sie auch noch ganz am Ende, am Rande ihrer Kräfte, Lebensmittel für ihren Pastor. Denn der hungerte nicht mit, er wolle als Letzter in den Tod gehen, habe er gesagt.

Den richtigen Namen des Dorfältesten soll DER SPIEGEL nicht schreiben, zu groß ist seine Sorge vor der Regierung. Denn die Ermittlungsbehörden sind herumgefahren, haben Zeugen aufgefordert zu schweigen, haben den Tatort inzwischen weiträumig abgeriegelt. Kalume F.*, der Dorfälteste, erinnert sich noch sehr genau an die Zeit, in der die Polizei gar nichts unternahm. Selbst als die Lage in Shakahola vollends eskalierte. F. hat es selbst erlebt.

An einem Nachmittag im März hätten plötzlich diese Kinder bei ihm im Dorf gestanden, erzählt er. Sie hätten ausgehungert ausgesehen, um Hilfe gefleht. Es geschähen schreckliche Dinge auf der Ranch des Pastors, es müsse dringend etwas unternommen werden. Kalume F. versuchte es auf dem offiziellen Weg, er übergab die Kinder den Behörden. Doch dann passierte: nichts. »Also haben wir es selbst in die Hand genommen«, erzählt F., er habe sein eigenes und das Nachbardorf mobilisiert, dann sind sie mit Motorrädern losgefahren zum Anwesen von Mackenzie.