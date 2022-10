In der Bibliothek von Oldham, im Nordwesten Englands, finden sich zurzeit nicht nur Buchfreunde ein. Denn der Winter steht vor der Tür und die Temperaturen sinken. Viele kommen hierher, um sich aufzuwärmen.

Subnum Hariff-Khan, Leiterin der Bibliothek Oldham

»Wir haben hier einen warmen Empfangsraum, in dem man ein heißes Getränk zu sich nehmen und sich hinsetzen kann und Zugang zu einigen Unterstützungsangeboten und dem Geldberatungs-Tool hat. Man wird zu den verschiedenen Diensten vermittelt, und unsere Mitarbeiter stehen natürlich zur Unterstützung bereit.«

Oldham befindet sich im Herzen einer der am stärksten sozial benachteiligten Gebiete des Landes. Es fehlt oft an Geld für Heizung und Strom.

Natasha Philips, Schülerin

»Zu Hause machen wir die Heizung nicht an, also wird es manchmal ein bisschen kalt. Es gibt nur mich und meine Hunde, bis mein Vater nach Hause kommt. Es ist also ab und zu ein bisschen einsam, aber hier gibt es wenigstens Leute, die herumlaufen und sich unterhalten. Es herrscht also keine Totenstille.«

Aufgrund der drastisch steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten im Land steigt die Nachfrage nach sogenannten Warm Banks. Diese sind beheizte Orte, an denen sich Menschen kostenlos aufhalten und aufwärmen können, wenn sie es sich nicht leisten können, ihre Wohnungen zu heizen. Dazu gehört auch diese Bibliothek.

Owen Morales, Schüler

»Jetzt, wo der Winter kommt, versucht meine Mutter Geld zu sparen, alles zu tun, um genug für die Heizung und die Gasrechnung zu haben.«

Die Auswirkungen der steigenden Energie- und Lebensmittelkosten auf die Briten zeigt sich im ganzen Land, trifft die Bedürftigen aber am härtesten.

Subnum Hariff-Khan, Leiterin der Bibliothek Oldham

»Wir wissen, dass unsere Einwohner mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind, und wir wollen alles tun, um sie zu unterstützen. Wir haben uns während der Pandemie zusammengetan, um unsere Einwohner zu unterstützen. Und das ist jetzt nicht anders, wirklich. Wir wollen also allen helfen, und zwar so gut wir können.«

Aufgrund der chaotischen politischen Lage in Großbritannien, wird die Bibliothek in Oldham wohl auf längere Zeit nicht über Besuchermangel klagen müssen.