Gouveia: Zuerst einmal sind hohe Energiekosten nicht nur bei Kälte ein Problem – sondern genauso bei Hitze, wenn Sie ständig kühlen müssen. Dazu kommen historisch besondere Gründe, die dafür sorgen, dass wir so viel schlechter dastehen als etwa die Menschen in Spanien oder Italien: Portugal war bis in die Siebzigerjahre arm und isoliert. Die Bausubstanz ist deshalb oft bis heute sehr einfach und nicht besonders solide. Seitdem gab es eine rasante Aufholjagd in fast allen Bereichen der Gesellschaft, die dazu geführt hat, dass in wenigen Jahrzehnten Millionen Menschen in die urbanen Zentren zogen. Vielfach wurde schnell und billig gebaut. Bis 1990 gab es keinerlei Isolierungsvorschriften. Das alles führt dazu, dass heute 80 Prozent der Wohngebäude schlecht oder sehr schlecht isoliert sind. Und fehlende Isolierung ist das größte Problem, wenn es um effizientes Heizen geht. Wer billig baut, muss teuer heizen.