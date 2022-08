Die Union fordert in der Energiekrise längere Laufzeiten für die verbliebenen deutschen Atommeiler. Im Zuge der Debatte haben CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder angekündigt, gemeinsam das Kraftwerk Isar 2 bei Landshut besuchen zu wollen. Am Donnerstag werden sich die beiden Chefs der Unionsparteien an dem 1988 erstmalig in Betrieb genommenen Block 2 ein Bild über die aktuelle Lage machen, wie die Staatskanzlei in München am Mittwochnachmittag überraschend mitteilte. Begleitet werden Merz und Söder dabei von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).