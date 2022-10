Besondere Peking-Treue stellt auch die Volkswagenführung unter Beweis. Die VW-Bosse halten, der Realität komplett entrückt, mit Verve an den Illusionen über »Wandel durch Handel« fest, so etwa der damalige VW-Vorstandschef Herbert Diess in einem Interview im Juni . Über den 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei in der kommenden Woche, der Xis Krönungsmesse zum Führer ohne Amtszeitbegrenzung ist, sagte er, dieser »dürfte eine weitere Öffnung bringen. China wird sich auch im Wertesystem weiter positiv entwickeln. Wir können einen Beitrag zum Wandel leisten, indem wir vor Ort vertreten sind«. Sein Nachfolger Oliver Blume verteidigte Anfang September 2022 das VW-Werk in Xinjiang mit der schönsten Illusionspoesie: »Es geht darum, unsere Werte in die Welt zu tragen. Auch nach China, auch in die Uigurenregion«.