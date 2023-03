Denn gegen die Windräder, die seine Genossenschaft hier aufstellen ließ, gab es kaum Proteste. De Pauw hat es genau nachzählen lassen. »Zehn mal weniger« Beschwerden habe es gegen die Vorhaben von Ecopower gegeben, wenn man es mit konventionellen Projekten vergleiche, sagt er. Und: »Auch diejenigen, die gar nicht mitmachen, akzeptieren den Ausbau.«

Gewinne für die Gemeinde statt für einen Großkonzern

Als »Nimby« werden diejenigen beschrieben, die in den vergangenen Jahren den Ausbau erneuerbarer Energien regelmäßig blockierten. Es steht für: »Not in my backyard« – nicht in meinem Hinterhof. In Bayern haben die Beschwerden dazu geführt, dass der Ausbau von Windrädern heute praktisch unmöglich ist. In Eeklo wurden unterdessen dreimal neue Windräder errichtet, zuletzt waren es gleich 14 Anlagen. Inzwischen wird in Eeklo mehr grüne Energie produziert, als der Ort verbraucht.