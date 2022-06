Im Morgengrauen waren nur noch Tote zu bergen

Als die Sonne aufging, hätten sie begonnen, sich um die Toten zu kümmern, so etwa um Hamdards vierjährigen Neffen Hilal. Er erhält seine letzte Waschung und die Riten für die Bestattung am selben Tag. Jeder im Dorf habe den anderen geholfen, erwähnt Hamdard, als sei dies wenigstens ein kleiner Trost. »Sogar aus weniger zerstörten Nachbardörfern kamen die Männer und boten Hilfe an!«

Am späteren Morgen dann seien Hubschrauber aus Kabul gelandet, um die am schwersten Verletzten auszufliegen, »fünfmal, allein für unser Dorf«. Da dachte er noch, er könne seine Schwägerin ja selbst nach Urgun bringen, ins nächste Krankenhaus der Umgebung. Einer seiner Verwandten hat ein Auto: »Aber die in Urgun haben uns weitergeschickt zur nächsten Stadt. Sie hätten kaum noch Medikamente, Geräte und Ärzte, alles weg. Aber auch im nächsten Krankenhaus schüttelten sie den Kopf. Wir sollten weiter fahren bis Gardez, da gäbe es noch ein Röntgengerät und Ärzte.«