Erdbeben in Afghanistan »Ich habe viele Leichen gesehen«

Rettungseinsatz nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan: Per Hubschrauber bergen die Helfer Verletzte aus dem Katastrophengebiet. Mindestens 1000 Menschen sollen bei der Naturkatastrophe ums Leben gekommen sein. Die Zahl der Opfer könnte weiter ansteigen. Das Beben mit einer Stärke von 6,1 auf der Richterskala hatte die ostafghanischen Provinzen Paktika und Chost an der Grenze zu Pakistan in der Nacht zu Mittwoch erschüttert.

Fatima, Anwohnerin: »Es war Mitternacht, als sich das Beben ereignet hat. Die Kinder und ich schrien. Eines unserer Zimmer wurde zerstört. Unsere Nachbarn schrien, und wir sahen plötzlich das Innere der anderen Häuser.«

Faisal, Anwohner: »Es war etwa Mitternacht, als das Beben passiert ist. Es zerstörte die Häuser unserer Nachbarn. Als wir ankamen, gab es viele Tote und Verletzte. Sie schickten uns ins Krankenhaus. Ich habe viele Leichen gesehen.«

Viele Häuser in der Region waren aus Lehm gebaut, sie konnten dem Beben nicht standhalten. Diese Aufnahmen der staatlichen Nachrichtenagentur Bakhtar sollen Hubschrauber zeigen, die laut afghanischem Innenministerium medizinische Nothilfe und Lebensmittel bringen sowie Verletzte ausfliegen. Das Erdbeben hat die Menschen in einer abgelegenen Bergregion getroffen, die Rettungsarbeiten sind daher schwierig. Auch im angrenzenden Pakistan war das Beben in weiten Teilen des Landes zu spüren, über Verletzte oder Schäden dort ist bisher nichts bekannt.