»Es war unglaublich anstrengend« Mehrere deutsche Rettungsteams nach Türkei-Einsatz zurückgekehrt

Mehrere Such- und Rettungsteams aus Deutschland sind nach tagelangem Einsatz im Erdbebengebiet der Türkei in die Heimat zurückgekehrt. Am Flughafen Köln/Bonn landete am Montagabend ein Flugzeug mit fast hundert Einsatzkräften an Bord. Dabei handelt es sich um ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) sowie ein 42-köpfiges Team der Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde aus Nordrhein-Westfalen.