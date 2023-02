Neben dem Aufbau des Camps mit Notunterkünften koordiniert die Nato nach eigenen Angaben derzeit auch eine Luftbrücke für den Transport von Zelten aus Pakistan in die Türkei. Stoltenberg hatte am Donnerstag gesagt, mit vorhandenen Lufttransportkapazitäten sollten in den kommenden Tagen und Wochen »Zehntausende Zelte« in das Nato-Mitgliedsland geschickt werden.

USA sagen weitere 100 Millionen Dollar zu

Die US-Regierung hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sie ihre Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien um 100 Millionen US-Dollar (rund 93 Millionen Euro) aufstocken will. Das hatte US-Außenminister Antony Blinken gesagt, der sich am Sonntag zu einem Besuch in der Türkei befand. Die Hilfe soll den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugutekommen. Von dem Geld etwa Medikamente, Decken, Matratzen, Zelte und warme Kleidung gekauft werden. Außerdem soll damit die Versorgung mit sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, aber auch Bildung für Kinder gewährleistet werden, hieß es.