Doch obwohl es fast zwei Wochen nach dem Erdbeben als ein Wunder gilt, werden immer noch Menschen geborgen. Ein Mann wurde am Freitag unter einem eingestürzten Gebäude in der südlichen Provinz Hatay gerettet, 278 Stunden nach dem verheerenden Beben, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Stunden zuvor waren zwei weitere Menschen in Antakya lebend aus den Trümmern geborgen worden.

Für die kommenden Tage erwartet der türkische Katastrophenschutz Afad Erdstöße mit einer Stärke von mehr als 5. Mehr als 84.000 Gebäude in der Türkei sind eingestürzt oder stark beschädigt, wie der Minister für Stadtplanung, Murat Kurum, am Freitag mitteilte. Auch in Syrien sind Tausende Häuser zerstört. In den Erdbebengebieten warnen Behörden die Menschen deshalb noch immer davor, in ihre Häuser zurückzukehren.